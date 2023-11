Faustschlag ins Gesicht: Streit zwischen Betrunkenen eskaliert

Ein zunächst verbaler Streit im Donauwörther Industriegebiet gerät außer Kontrolle, als einer der Kontrahenten den anderen angreift.

Ein Streit zwischen zwei Männer ist am Mittwoch um 20.35 Uhr vor einem Gebäude in der Industriestraße etwas außer Kontrolle geraten. Einer der Streithähne packte laut Polizeibericht schließlich seinen Kontrahenten am Hals und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Ein Zeuge informierte die Polizei. Die Beamten schlichteten den Streit. Der verletzte Mann verweigerte die medizinische Versorgung und wurde danach von einem Bekannten in die Donau-Ries-Klinik gefahren. Der Angreifer wurde wegen vorsätzlicher Körperverletzung angezeigt. Alkoholtests ergaben 1,1 und 0,9 Promille. (AZ)