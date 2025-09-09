Feier des Münsterchores mit Ehrungen

Kurz vor den Sommerferien traf sich der Münsterchor, der Kirchenchor der katholischen Stadtpfarrei Donauwörth, zu einer Feierstunde mit zahlreichen Ehrungen langjährig aktiver Sängerinnen und Sänger. Umrahmt von Chorgesang würdigte Chorvorsitzender Günther Rieß die Bedeutung der Kirchenmusik, der „musica sacra“, für die Chormitglieder und auch für die ganze Pfarrgemeinde. In einem Chor zu singen bedeute, Kultur zu gestalten, Heimat zu erleben und dem Leben Sinn zu geben, Gott zur Ehre und den Menschen zum Gefallen, so ist Rieß überzeugt. Darüber hinaus machten nicht nur Pflichterfüllung und regelmäßige Teilnahme an den Probenterminen, sondern vor allem die gemeinsame Freude, wenn nach wochenlanger Probenarbeit eine Aufführung gelingt , die Chorarbeit so wertvoll. Über Jahre, Jahrzehnte, zum Teil mehr als ein halbes Jahrhundert, hielten die Ehrenamtlichen der Kirchenmusik schon die Treue und begleiteten durch ihr Singen viele Gottesdienste während des Kirchenjahres, wertschätzte der Chorvorstand in seiner Ansprache. Verbunden mit einem herzlichen Dank an die professionelle Chorleiterin Maria Steffek ermutigte er alle Anwesenden, weiterhin dem Chor treu zu bleiben. Die anschließende Überreichung der Urkunden des Bischöflichen Amtes für Kirchenmusik nahm Pfarrer Robert Neuner vor. Selbst ein Freund und Förderer der Kirchenmusik sprach er stellvertretend für den Leiter des Amtes für Kirchenmusik seinen aufrichtigen Dank und seine besondere Anerkennung aus. Der Münsterchor zählt aktuell 27 Mitglieder, unter diesen können 21 Geehrte auf eine mehr als 25- jährige Mitarbeit in einem kirchlichen Chor zurückblicken und darunter 8 Kirchenchormitglieder schon jeweils mehr als 50 Jahre im Dienst der Kirchenmusik vorweisen.

