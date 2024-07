Feierlicher Abschluss: Zeugnisvergabe an der Wirtschaftsschule Donauwörth

Nach einem feierlichen Abschlussgottesdienst in der evangelischen Kirche wurden am vergangenen Freitagmittag im TKSV Donauwörth die Zeugnisse an die Wirtschaftsschulabsolventen überreicht. Schulleiterin Gabriele Braun betonte, dass dieses erfreuliche Ergebnis durch eine gute Teamarbeit von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Eltern erreicht wurde. Natürlich lagen auf dem Weg zu diesem Abschluss auch immer wieder Steine im Weg und alle Redner betonten, dass diese nicht nur negativ zu sehen sind.

Die schweren, kantigen und rutschigen Steine behinderten einerseits das Weiterkommen, befähigen aber andererseits, mit Schwierigkeiten und Problemen fertig zu werden. Die flachen Steine können den Weg nach Turbulenzen ebnen und die Glitzersteine sind Lichtblicke auf dem Weg zum Ziel. „In eurem neuen Lebensabschnitt wird es anders werden, vielleicht nicht mehr so wohlbehütet wie an der PWS, aber es wird gut werden, denn ihr seid bestens ausgebildet für den Beruf, die weiterführende Schule, aber auch für euer Leben“, so Braun zu den Absolventinnen und Absolventen in ihrer Rede.

Abschlussschüler an PWS sind gut gerüstet für die Zukunft

Keine andere Schulart behandle Themen wie das Ausfüllen einer Einkommensteuererklärung, die unterschiedlichen Möglichkeiten von Geldanlagen oder welche Versicherungen in welcher Lebenslage Sinn machen. Im Unterricht werden auch Mietverträge, Kauf-, Leasing- oder Kreditverträge, etwa für das erste Auto oder die Möbel für die eigene Wohnung, unter die Lupe genommen. „Und falls die Steine auf dem Weg doch zu groß werden und der ein oder andere ans Aufgeben denkt, so sollen sich die Schulabgänger an den heutigen Tag erinnern und an das schöne Glücksgefühl, das sich einstellt, wenn man ein gestecktes Ziel auch erreicht“, empfahl die Schulleiterin.

Besonders geehrt wurden vier Absolventinnen und Absolventen mit einem Einserschnitt, wobei die zwei Besten für ihre besonderen Leistungen eine Urkunde und einen Geldpreis von der Regierung von Schwaben bekamen. Umrahmt wurde die Veranstaltung von Einlagen der Lehrerband, die alle Anwesenden begeisterte. (AZ)