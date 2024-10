Kiwanis-Oktoberfest in Donauwörth: Feiern für den guten Zweck

Der Kiwanis-Club Donauwörth verwandelt zusammen mit dem Jugendzentrum Donauwörth und dem Wasserhaustreff Nordheim vom 11. bis 13. Oktober den Volksfestplatz in Donauwörth in einen kleinen, aber feinen Vergnügungspark. Bereits zum 14. Mal freut man sich auf fröhliche Musik und kulinarische Leckerbissen, auf das süffige Bier, das beheizte Festzelt, die Schießbuden, Karussell und Autoscooter. Die Vorbereitungen laufen seit Monaten. Der Arbeitskreis rund um Projektleiter Raimund Brechenmacher hat ein typisches Volksfest-Programm zusammengestellt.

Gleich zum Auftakt am Freitag gibt es was Besonderes: Die Cagey Strings Rock‘n Roll Band, die dieser Tage auch auf dem Münchner Oktoberfest im Hacker-Zelt aufgespielt hat, heizt nach der offiziellen Eröffnung um 18.30 Uhr durch Oberbürgermeister Jürgen Sorré und der neuen Präsidentin Birgitt Mertin auf der Bühne ein. Die Band spielt ab 19.30 Uhr.

Preisverleihung des Entenrennens

Am Samstag geht es um 11 Uhr mit „BlasCapella“ Weißwurstfrühstück und Schmankerl zum Mittagstisch vom Festwirt Leinfelder los. In der Pause der Stimmungsband findet die Preisverleihung des Entenrennens statt, das hochwasserbedingt beim CID-Inselfest ausfallen musste. Der Nachmittag wird den Kindern und Familien gewidmet. Im Festzelt gibt’s verschiedene Spielstationen. Unter dem Motto „Doppelter Spaß zum reduzierten Preis“ können sämtliche Fahrgeschäfte bis 17 Uhr nach Herzenslust ausprobiert werden. Abends sorgen dann d´Holzheimer für Bierzeltgaudi.

Der Sonntag startet um 10.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst, musikalisch umrahmt durch den Heartchor und mit anschließender Fahrzeug- beziehungsweise Oldtimerweihe. Musikalisch geht es im Anschluss beim Frühschoppen mit der Wörnitzsteiner Musikkapelle mit Einlagen der Mertinger Schuhplattler & Goißlschnalzer weiter. Bei Kaffee und Kuchen klingt dann das Oktoberfest um 16 Uhr gemütlich aus.

Der gesamte Erlös kommt sozialen Projekten zugute

Der gesamte Erlös des Oktoberfests wird wieder sozialen Projekten zur Verfügung gestellt. Deshalb engagieren sich alle Kiwanis-Mitglieder und deren Partner ehrenamtlich und mit vollem Einsatz an diesen drei Tagen. Infos und das komplette Programm unter www.kiwanis-donauwoerth.de.

Parallel zum Oktoberfest findet auf der Altstadtinsel Ried am Samstag und Sonntag der Herbst- und Regionalmarkt statt, am Sonntag öffnen die Läden der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr. Ein Besuch in Donauwörth bietet also einiges an diesem Wochenende.