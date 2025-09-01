Feueralarm in Fabrik und Donaumeile: Feuerwehr doppelt im Einsatz

Innerhalb von nicht einmal zwei Stunden haben Polizei und Feuerwehr im Stadtgebiet von Donauwörth zwei Einsätze verzeichnet, die sich als Fehlalarme herausstellten. Dies passierte zum einen in einem Firmengebäude, zum anderen in einem Einkaufszentrum.

Um kurz nach 13.20 Uhr ging ein solcher Alarm aus dem ehemaligen Birkenhof-Fleischwerk an der Südspange (B16) ein. Den Komplex hat bekanntlich die Firma Airbus Helicopters gekauft. In den Gebäuden laufen gerade Umbauarbeiten. Dabei lösten laut Polizei zwei Männer, die mit Bauarbeiten beschäftigt waren, beim Flexen den Feueralarm aus. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Donauwörth und Riedlingen eilten zu dem Objekt, konnten aber nach kurzer Zeit wieder abziehen.

Im ehemaligen Birkenhof-Fleischwerk in Donauwörth lösten Arbeiter versehentlich einen Feueralarm aus. Foto: Wolfgang Widemann

Feueralarm. Menschen werden aufgefordert, die „Donaumeile“ zu verlassen

Gegen 15.15 Uhr ging der Alarm im Einkaufszentrum „Donaumeile“ los. Polizei, Rettungsdienst und Donauwörther Feuerwehr waren wenig später vor Ort. Per Lautsprecherdurchsagen wurden Kunden und Beschäftigte aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass ein sogenannter Handdruckmelder im Obergeschoss aktiviert worden war. Dieser befindet sich im Bereich eines Supermarkts direkt neben Leergutrückgabe-Automaten.

Die Gesetzeshüter sichteten Videoaufzeichnungen und stellten fest, dass ein älterer Mann, der leere Flaschen zurückgab, augenscheinlich die Knöpfe verwechselte und unbeabsichtigt die Meldeanlage auslöste. Nach aktuellem Stand werde wohl kein Strafverfahren wegen eines möglichen Missbrauchs von Notrufeinrichtungen eingeleitet, so die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion.