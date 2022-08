Feuerwehr Donauwörth hat Fahrzeuge, die im Kreis einmalig sind

Plus Die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth verfügt über ein besonderes Tanklöschfahrzeug und ein Boot namens "Großer Alex". Was mit den Anschaffungen möglich ist.

Die Herausforderungen für Feuerwehren werden immer größer, gerade für solche, die ohnehin schon ein breites Einsatzspektrum haben. Die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth hat nun zwei Fahrzeuge offiziell in Betrieb genommen, die bislang einmalig im Donau-Ries-Kreis sind: ein Tanklöschfahrzeug und ein Boot.