Feuerwehreinsatz in Donauwörth wegen vergessener Pommes im Backofen

Qualm aus einer Wohnung sorgt für einen Großeinsatz in Donauwörth. Ein Bewohner hat Pommes im eingeschalteten Backofen vergessen.

Vergessene Pommes im Backofen haben einen Einsatz der Donauwörther Feuerwehr in der Friedrich-Ebert-Straße nötig gemacht. Ein 41-jähriger Donauwörther hatte sich am Samstagabend gegen 17.45 Uhr eine Portion in den Backofen geschoben. Allerdings war er zu betrunken, um sein Vorhaben abzuschließen.

Der Rauchmelder in der Wohnung schlug an, als die zwischenzeitlich verkohlten Pommes zu rauchen begannen. Der Mann reagierte zudem nicht auf Klingeln und Klopfen. Nachbarn konnten Rauch aus dem Fenster wahrnehmen, weshalb die Feuerwehr Donauwörth mit zahlreichen Einsatzkräften, sowie mehrere Rettungsdienstfahrzeuge zur Adresse ausrückten.

Vor Ort konnte der 41-Jährige unverletzt angetroffen werden. Die verkohlten Pommes wurden entsorgt und das Gebäude durch die Feuerwehr mit einem Gebläse gelüftet. Das grob fahrlässige Verhalten des Mannes zieht eine Anzeige nach sich, so die Polizei Donauwörth. (AZ)

