Donauwörth

vor 29 Min.

Filmte der Donauwörther Exhibitionist seine Opfer?

Plus Weitere Frauen melden sich bei der Polizei in Donauwörth, weil sie von einem Donauwörther belästigt wurden. Die Dimension des Falls wird immer umfassender.

Von Barbara Wild

Bei der Polizei Donauwörth haben sich weitere Frauen gemeldet, die in den vergangenen Wochen in Donauwörth von einem Exhibitionisten belästigt worden sind. Sie haben nach der Berichterstattung über die Vorfälle nun ebenfalls Anzeige erstattet. Darunter ist ein besonders krasser Fall in der Industriestraße. Zudem musste die Polizei bereits am Freitag dem geständigen Täter verschärft ins Gewissen reden, weil er einem früheren Opfer bis nach Hause gefolgt war.

