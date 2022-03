Firma in Nordirland entwickelt Flügel für den City-Airbus

Plus Airbus Helicopters treibt die Entwicklung des Flugtaxis voran. Dafür nimmt das Unternehmen eine andere Firma mit an Bord.

Die Firma Airbus Helicopters treibt die Entwicklung des City-Airbus voran - und nimmt für den Bau eines Prototyps ein anderes Unternehmen mit an Bord. Dieses nennt sich Spirit Aerosystems und soll die beiden Flügel beisteuern.