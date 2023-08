Donauwörth

Flohmarkt in Donauwörth: Über 100 Stände voller "Krimskrams"

Plus Auf dem Flohmarkt am Parkplatz des Kaufhauses Woha ist viel geboten. Einige der kleinen Verkäufer wissen auch schon genau, was sie von ihrem Geld kaufen wollen.

Von Daniel Weigl

„Ab jetzt 50 Prozent Rabatt! Alles zum halben Preis“, schreit ein kleiner Junge über den Parkplatz des Donauwörther Kaufhauses Woha. Ob dieser neue Preis mit seiner Mama abgesprochen ist, bleibt zu bezweifeln.

Dennoch hat der Junge hinter seinem Verkaufsstand sichtlich Spaß beim großen Flohmarkt in Donauwörth. Zum zweiten Mal findet dieser auf dem Parkplatz des Kaufhauses und nicht, wie viele Jahre zuvor, entlang der Bahnhofstraße statt. Jürgen Raab, Marketingleiter des Kaufhauses und CID-Projektleiter des Flohmarktes ist mit dem neuen Standort sehr zufrieden. „Das Konzept aus dem vergangenen Jahr hat sich bewährt und auch heuer gab es bereits mehr Anmeldungen als 2022“, freut sich Raab.

