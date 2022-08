Floorballerin aus Donauwörth: Vom SV Nordheim zur Weltmeisterschaft

Emma Luxenhofer aus Donauwörth ist U19-Nationalspielerin im Floorball. Bei der WM in Polen will sich die 16-Jährige voll einbringen, wie sie im Interview verrät.

Statt zum Urlaub nach Neuseeland geht es nun nach Polen. Auch ein schönes Land, zumal eine WM beim Nachbarn einige Vorteile bietet. Aber so ein Trip ans andere Ende der Welt hätte schon auch viel Charme gehabt, oder?



Emma Luxenhofer: Neuseeland hätte natürlich seinen Reiz gehabt. Aber nach Polen können auch Familie und Freunde leichter mitfahren und uns live unterstützen. Daher ist mir Polen persönlich lieber.

Am Mittwoch geht es los, Auftaktgegner ist die Schweiz. Ist das deutsche Team bereit?



Emma Luxenhofer: Ich sehe unsere Mannschaft auf jeden Fall bereit. Wir haben einzeln und zusammen hart gearbeitet und blicken mit riesiger Vorfreude auf das Turnier.

Wie sieht es mit Ihnen selbst aus? Sind Sie so gut drauf, wie Sie sich das vorgenommen haben? Sich in Topform zu bringen, während drumherum große Urlaubs- und vielleicht auch trainingsfreie Zeit ist, ist vermutlich nicht einfach.



Emma Luxenhofer: In den letzten Monaten habe ich mich intensiv durch eine Vielzahl von Trainingslagern zusammen mit der Nationalmannschaft und natürlich auch durch das Vereinstraining im Groß- und Kleinfeld beim SV Nordheim und TV Augsburg vorbereitet. Ich fühle mich bereit und freue mich, meine erste WM für Deutschland spielen zu dürfen.

Welche Rolle kommt Ihnen im Team zu?



Emma Luxenhofer: Auf dem Feld stehe ich als Verteidigerin, muss einen guten Aufbau schaffen und scheue mich nicht vor Zweikämpfen.

Wenn ein Rädchen ins andere greift: Wohin führt der Weg des deutschen Teams? Was haben Sie sich für die Weltmeisterschaft vorgenommen?



Emma Luxenhofer: Unser Ziel ist es, die Top Acht zu halten und in der A-Division zu bleiben. Das Schlüsselspiel dafür wird jenes am Donnerstag gegen Gastgeber Polen sein.

Schweiz und Finnland gelten als äußerst starke Gruppengegner. Spielt die deutsche Mannschaft da eventuell schon gegen den neuen Weltmeister?



Emma Luxenhofer: Über einen von beiden führt der Titel sicher.

Direkt nach der WM steht schon die neue Saison im Verein an. Wie lief die letzte Spielzeit und wie blicken Sie auf die kommende?



Emma Luxenhofer: Die letzte Saison war für mich ein persönlicher Erfolg, da ich gerade im Großfeld einen großen Sprung gemacht habe. Ich wurde von allen stets unterstützt und gefördert und schätze mich darüber sehr glücklich. Ich habe jetzt schon unheimlich viel Bock, in der kommende Saison mit meinem Team SG Augsburg/Nordheim auf dem Feld zu stehen.

Zur Person: Donauwörtherin Emma Luxenhofer, 16, spielt Floorball bei der SG TV Augsburg-SV Nordheim. Mit dem Anpfiff des Spiels der deutschen Floorball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz am Mittwoch (10 Uhr) beginnt für sie im polnischen Kattowitz die U19-Weltmeisterschaft der Damen.