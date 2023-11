Florian Britzelmeir neuer Vorsitzender der City Initiative Donauwörth

Nach sechs Jahren ist Markus M. Sommer bei der Mitgliederversammlung verabschiedet worden. Auch der bisherige Schatzmeister scheidet aus.

Nach sechs Jahren im Amt ist Vorsitzender Markus M. Sommer bei der Mitgliederversammlung der City Initiative Donauwörth (CID) verabschiedet worden. Auf ihn folgt Florian Britzelmeir, so eine Pressemitteilung der CID.

Sommer sagte: "Ich möchte mich sehr herzlich bei den Mitgliedern des Vorstandes für die jederzeit vertrauensvolle und persönliche Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren ganz herzlich bedanken. Spaß und Freude hatte ich immer, wenn es um die CID ging und wir haben gemeinsam auch viel voran gebracht.“

Kickum: Britzelmeir kennt die Sicht des Handels und der Eigentümer

Sein Nachfolger Florian Britzelmeir freut sich auf die Zusammenarbeit mit der CID und der Stadt, um diese weiter voran zu bringen. „Wir sind froh, dass wir mit Florian Britzelmeir einen neuen Vorsitzenden haben, der in der Innenstadt aufgewachsen ist, sehr gut vernetzt ist, sowohl die Sicht des Handel als auch die des Eigentümers kennt und sicher seine Ideen in der CID einbringen wird,“ so die wiedergewählte geschäftsführende Vorsitzende Christiane Kickum.

Thomas Deuter verlässt nach 17 Jahren altersbedingt den Vorstand der CID. Er war seit 2006 als Schatzmeister in Amt und Würden. Auch er sprach laut der Pressemitteilung über eine wunderbare Zeit und hervorragende Zusammenarbeit über all die Jahre mit dem Vorstand, dem erweiterten Vorstand und den CID-Mitgliedern. In seine Fußstapfen tritt als neuer Schatzmeister Bernd Hörmann, der sich auf die neuen Aufgaben seiner Tätigkeit mit der CID freut. Schriftführer Tobias Merkle wurde ebenfalls einstimmig in seinem Amt bestätigt. Als Vertreterin des Stadtrates vervollständigt auch weiterhin Wirtschaftsreferentin Birgit Rössle den Vorstand.

Aktion "Glühwein aufs Haus"

Im weiteren Verlauf des Abends präsentierte Sommer noch einmal den Donauwörther Weihnachtsduft. Die CID-Mitglieder können sich aktiv bei der Aktion „Glühwein aufs Haus“ oder beim Weihnachtsgewinnspiel einbringen. Außerdem wurden die CID-Veranstaltungen 2024 vorgestellt. Kickum erläuterte die geplanten Baumaßnahmen in der Reichsstraße sowie in und an der Donau bei der Sohlsicherung beziehungsweise bei der Umsetzung der City-River-Maßnahmen, die im nächsten Jahr starten sollen. Die CID lud danach zu einem kleinen Umtrunk und Imbiss ein. So hatten die Mitglieder untereinander die Möglichkeit, sich auszutauschen und gute Gespräche mit den „Neugewählten“ zu führen. (AZ)

