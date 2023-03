Donauwörth

Förderung für kleine PV-Anlagen in Donauwörth sinkt doch nicht

Plus Eigentlich sollte die Förderung von Kleinst-Photovoltaik in Donauwörth geringer werden. Doch jetzt bleibt die finanzielle Unterstützung doch stabil. Warum das so ist.

Kleinst-PV-Anlagen sind im Trend, vor allem in Mietwohnungen. Sie lassen sich leicht und recht unkompliziert an Balkons auch im Geschosswohnungsbau montieren, sind verhältnismäßig günstig zu haben und liefern einen doch ansehnlichen Anteil zum Stromsparen. In Donauwörth unterstützt die Stadt die Anschaffung solcher Anlagen seit einiger Zeit finanziell. Jetzt sollte die Förderung heruntergefahren werden - doch es kam anders.

