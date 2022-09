Das Fonzies-Werk in Donauwörth hat jetzt eine Chefin

Gabriele Dodel-Gerung leitet nun das Donauwörther Werk des Konzerns Mondelez. 100 Mitarbeiter stellen dort die beliebten Fonzies her.

An der Spitze des Snackwerks von Mondelez International in Donauwörth gibt es einen Wechsel. Ab September ist Gabriele Dodel-Gerung als Werksdirektorin verantwortlich und folgt damit auf den langjährigen Werksleiter Rupert Kollmann, der in den Ruhestand geht. Dodel-Gerung ist seit rund 35 Jahren bei Mondelez International in verschiedenen Aufgabenfeldern tätig.

Fonzies sind in Italien ein Klassiker - und seit kurzem auch in Deutschland erhältlich

Angefangen hat sie im Forschungs- und Entwicklungszentrum des Unternehmens am Standort München und war dort im Bereich Neuproduktentwicklung und Konsumententests tätig. Im Jahr 2013 wechselte sie an den Werksstandort Donauwörth und übernahm dort die Verantwortung für die Qualitätssicherung. Darüber hinaus war sie Teil des lokalen Führungsteams rund um Rupert Kollmann und arbeitete eng mit ihm zusammen. "Ich freue mich sehr auf meine neue Rolle und auf die Weiterführung der Zusammenarbeit mit einem sehr engagierten Team im Werk, das jeden Tag sein Bestes für unsere Marken Fonzies und Croustilles gibt", erklärt Dodel-Gerung.

Fonzies-Werksleiter Rupert Kollmann geht in den Ruhestand. Gabriele Dodel-Gerung folgt ihm als neue Werksdirektorin in Donauwörth. Foto: Mondelez International

Rupert Kollmann blickt mit Stolz und vielen schönen Erinnerungen an seine 32-jährige Firmenzugehörigkeit zurück: "Ich freue mich sehr, dass ich die Leitung des Standortes in die verantwortungsvollen Hände von Gabriele Dodel-Gerung übergeben kann. Ich werde weiterhin mit Interesse verfolgen, wie sich der Standort weiterentwickelt und wünsche dem gesamten Team weiterhin viel Erfolg."

Im Fonzies-Werk in Donauwörth werden extrudierte, gesalzene Snacks vorrangig für Italien und Frankreich hergestellt. "Fonzies" sind seit Jahren die Nummer 1 in diesem Segment in Italien und seit Kurzem auch in Deutschland erhältlich. In kürzester Zeit nach Markteinführung hat sich auch "Croustilles" in Frankreich nachhaltig etabliert. Das Snackswerk ist mit rund 100 Mitarbeitern ein bekannter und beliebter Arbeitgeber rund um Donauwörth. (AZ)

Lesen Sie dazu auch