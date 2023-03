Hier holt sich das Kaufhaus Woha jetzt schon Trends für Weihnachten 2023

Plus Trends für das Weihnachtsfest 2023 stehen schon heute fest. Zu sehen sind sie auf Messe "Christmasworld". Für Jürgen Raab vom Kaufhaus Woha aus Donauwörth ein wichtiger Termin.

Für manche Menschen beginnt das Weihnachtsgeschäft schon Anfang Februar. Vertreter dieser Spezies trafen sich im Februar in Frankfurt auf der Christmasworld, der größten internationalen Messe für saisonale Dekoration. Über 4500 Aussteller, vom traditionsbewussten Handwerksbetrieb bis zum Großkonzern aus China, zeigen hier ihre Produkte. Nicht für jedermann, sondern für die Einkäufer des Einzelhandels aus aller Welt. Einer davon war Jürgen Raab, Marketingleiter des Kaufhauses Woha aus Donauwörth.