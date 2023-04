Frau benutzt in Donauwörth Kinder, um Seniorin zu bestehlen

Eine Frau klingelt mit zwei Kindern bei einer Seniorin in Donauwörth und nutzt deren Gutmütigkeit aus. Am Ende fehlen 60 Euro und der Geldbeutel liegt vor dem Haus.

Am frühen Dienstagnachmittag klingelte laut Polizei eine Frau mit zwei Kindern, einem etwa zwölf Jahre alten Mädchen und einem etwa sechs Jahre alten Buben, an einem Haus in der Gartenstraße in Donauwörth. Sie fragte die öffnende Hausbewohnerin nach Essen. Nachdem die ältere Dame den Dreien Obst geschenkt hatte, fragte der Junge, ob er auf die Toilette dürfe. Alle drei betraten kurz die Wohnung. Im Nachgang fiel der Seniorin auf, dass ihr Geldbeutel fehlte. Dieser wurde wenig später außerhalb des Hauses aufgefunden. Es fehlten knapp 60 Euro Bargeld. Die Polizei hat ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren aufgenommen.

Die Tatverdächtige gab an, aus der Ukraine zu kommen

Die Tatverdächtige wird folgendermaßen beschrieben: etwa 40 Jahre alt, 1,55 Meter groß, schulterlanges Haar. Sie gab an, aus der Ukraine zu kommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)