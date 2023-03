Frau fährt in Donauwörth mit nicht zugelassenem Auto

Eine 48-Jährige ist in Donauwörth mit einem nicht zugelassenen Pkw unterwegs. Dies bemerkt die Polizei.

Eine Frau hat am Mittwoch in Donauwörth eine illegale Spritztour mit einem Auto unternommen. Dies fiel der Polizei gegen 13 Uhr auf. Die Beamten erblickten den Pkw mit entstempeltem Kfz-Kennzeichen in der Schodererstraße. Bei der Kontrolle kam heraus, dass der Pkw schon seit Mitte September 2022 ohne Zulassung und Haftpflichtversicherung war. Die Polizisten zeigten die 48-Jährige an, die gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen hat. Die Fahrerin musste den Heimweg zu Fuß antreten. (AZ)