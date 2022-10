Frau fährt in Donauwörth rückwärts und prallt gegen Lastwagen

Eine 42-jährige Donauwörtherin verursachte einen Auffahrunfall, indem sie rückwärts fuhr. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt.

Eine 42-Jährige hat am Montagmittag beim Rückwärtsfahren in der Donauwörther Parkstadt einen Unfall verursacht. Die Donauwörtherin fuhr nach Anagben der Polizei um 13.15 Uhr in der Andreas-Mayr-Straße mit ihrem Auto rückwärts und prallte dabei gegen die Front eines Lkw, der einem 31-jährigen Mann aus Illertissen gehört. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Auffahrunfall beschädigt, der Gesamtschaden betrug etwa 3000 Euro. Die 42-Jährige blieb unverletzt und musste 35 Euro Verwarngeld an die Beamten zahlen. (AZ)

