Frau fährt mit Auto Müllwerker in Donauwörth an und flüchtet

Eine Autofahrerin hat in Donauwörth am Donnerstagvormittag einen Mann angefahren und verletzt. Nach der Unfallflucht fahndet die Polizei nach der Verursacherin.

Bei einem Unfall in Donauwörth hat eine Autofahrerin einen auf der Straße stehenden Müllwerker angefahren. Der Mann wurde verletzt, die Frau jedoch kümmerte sich nicht weiter darum und entfernte sich. Nun fahndet die Polizei nach ihr.

Ort des Geschehens war die Neurieder Straße zwischen der Kreuzung am Kaufland und der Bahnunterführung in Richtung Riedlingen. Der Müllwerker stand um 10.30 Uhr auf der Fahrbahn, um den Fahrer des Mülllasters rückwärts in eine Seitenstraße (Am Sandacker) einzuweisen. In diesem Moment nahte ein weißer oder silberfarbener VW Golf mit DON-Kennzeichen von Riedlingen her. Die ältere Frau, die am Steuer saß, übersah offenbar den 25-Jährigen. Der Wagen prallte gegen den Mann. Die Fahrerin bemerkte laut Zeugenaussagen den Zusammenstoß, hielt aber nicht an. Auch nachträglich wendete sie sich nicht an die Polizei.

Zeugen beschreiben die Unbekannte

Der Müllwerker erlitt unter anderem eine Knieverletzung. Er wurde in der Notaufnahme der örtlichen Donau-Ries-Klinik medizinisch erstversorgt. Gegen die Unbekannte wird jetzt wegen des Verdachts der Unfallflucht und der fahrlässigen Körperverletzung strafrechtlich ermittelt. Die Frau soll älter als 65 Jahre sein, schulterlanges Haar, eine Brille und ein faltiges Gesicht haben.

Ein Teil des Kfz-Kennzeichens ihres Wagens ist der Polizei zufolge bekannt und wird aktuell ausgewertet. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Inspektion in Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)