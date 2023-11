Frau ohne Fahrkarte schlägt Busfahrer gegen den Kopf

Eine rabiate Frau greift in Donauwörth einen Busfahrer an, weil er ihr ungültiges Ticket nicht akzeptiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine bislang unbekannte Frau hat am Mittwoch einen Busfahrer angegriffen und verletzt. Die Frau wollte um 17.03 Uhr laut Polizeibericht am Donauwörther Busbahnhof in einen Linienbus einsteigen, zeigte jedoch nur das Foto eines Tickets vor, das obendrein keinerlei Gültigkeit hatte. Als der Busfahrer der Frau zu erklären versuchte, dass er sie so nicht mitnehmen könne, eskalierte diese lautstark und schlug dem 34-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf.

Der Busfahrer wurde dadurch verletzt. Ein Strafverfahren wegen Verdachts auf versuchte Beförderungserschleichung sowie vorsätzliche Körperverletzung wurde aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)