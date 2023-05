Frau stiehlt Busfahrer in Donauwörth den Geldbeutel

Am Freitag hat eine Frau einen Busfahrer in Donauwörth bestohlen. Über die Videoüberwachung im Fahrzeug konnte sie aber ermittelt werden.

Ein Busfahrer ist am Freitag von einer Frau bestohlen worden, während er sich mit einer Kollegin vor seinem Fahrzeug unterhalten hatte. Gegen 11.20 Uhr hielt er am Busbahnhof in Donauwörth fahrplanmäßig an. Da er etwas Zeit hatte stieg er kurz aus, um sich mit einer Kollegin zu unterhalten. Währenddessen betrat offensichtlich eine Frau unbemerkt den Bus und entwendete die Geldbörse des Busfahrers mit den Tageseinnahmen.

Frau wird von Donauwörther Polizisten auf den Videoaufnahmen erkannt

Da der Bus über eine Videoüberwachung verfügt, konnte die Täterin durch einen aufmerksamen Polizisten der Donauwörther Polizei erkannt werden. Die bereits polizeibekannte Täterin wurde anschließend mit den Vorwürfen konfrontiert. Den Diebstahl räumte die 42-Jährige zwar ein, die Geldbörse konnte aber nicht gefunden werden. (AZ)