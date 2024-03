Frau tritt Polizistin gegen das Bein

Eine Frau leistet einem Hausverbot keine Folge und widersetzt sich den Beamten. Schließlich tritt sie sowohl eine Beamtin als auch gegen den Streifenwagen.

Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth sind am Donnerstag um 15.45 Uhr zu einem Einsatz in der Neudegger Allee gerufen worden. Eine 56-jährige Frau weigerte sich hier, einem Hausverbot Folge zu leisten. Die Frau habe sich trotz Deeskalationsversuchen der Beamten nicht dazu bewegen lassen, das Gebäude dauerhaft zu verlassen, teilen die Beamten mit. Bei der folgenden Mitnahme habe die Frau zielgerichtet sowohl gegen einen Streifenwagen als auch gegen die eingesetzten Polizeikräfte getreten. Eine 29-jährige Polizeiobermeisterin wurde dadurch am Bein verletzt, blieb aber dienstfähig. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie Hausfriedensbruch waren die Folge. (AZ)