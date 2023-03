Frau trotz Hausverbot in Donauwörther Einkaufspassage

Eine Frau fällt einem Sicherheitsdienst in der Donau-Meile auf. Sie dürfte dort nicht sein.

Eine Frau hat sich unerlaubterweise in der Donau-Meile in Donauwörth aufgehalten. Wie die Polizei berichtet, erkannte ein privater Sicherheitsdienst am Montag die 39-Jährige im ersten Stock der Einkaufspassage. Aufgrund begangener Straftaten in der Vergangenheit bestand für die Frau jedoch ein Hausverbot für das komplette Areal. Eine Streife der Polizei begleitete die 39-Jährige vom Grundstück und nahm eine neuerliche Strafanzeige wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch auf. (AZ)

