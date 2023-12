Frau überweist 430 Euro, bekommt aber kein Handy

Die Polizei warnt vor Trickbetrügern im Internet. Ein vorgelegter Ausweis war gefälscht.

Eine 45-jährige Frau aus dem Landkreis wurde Opfer eines Betrügers. Sie zeigte am Donnerstag bei der PI Donauwörth einen Warenbetrug an und schilderte, sie habe über Facebook von einem Unbekannten ein Handy kaufen wollen und zu diesem Zweck 430 Euro per Vorkasse auf ein italienisches Konto überwiesen. Die bekam weder das Mobiltelefon, noch wurde ihr das Geld zurücküberwiesen. Eine als „vertrauensbildende Maßnahme“ übersandte Personalausweiskopie stammte von einer gänzlich unbeteiligten Person. Daher wurden polizeilicherseits noch Ermittlungen wegen Verdachts auf Fälschung beweiserheblicher Daten sowie einem Verstoß nach dem Kunsturheberrechtsgesetz eingeleitet. (AZ)