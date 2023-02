Frau überweist Geld an Betrüger - und hat Glück

Eine Donauwörtherin überweist auf eine Handy-Nachricht hin Geld - vermeintlich an ihre Tochter. Wie der Betrugsversuch am Ende doch noch misslingt.

Eine 60-jährige Frau ist laut Polizei beinahe Opfer von Betrügern geworden. Am Mittwochvormittag erhielt die Donauwörtherin mehrere WhatsApp-Nachrichten von einer unbekannten Nummer. Darin gab ihre angebliche Tochter an, eine neue Handynummer zu haben und dringend Geld zu benötigen. Die 60-Jährige überwies - ohne vorher mit ihrer echten Tochter Kontakt aufzunehmen - sofort per Online-Banking einen höheren Betrag auf die von den Unbekannten übermittelte IBAN einer deutschen Online-Bank.

Aufgrund technischer Probleme ging die Überweisung jedoch nicht durch. Die Unbekannten übermittelten in der Folge andere Bankdaten einer litauischen Bank, mit dem Hinweis, die Überweisung erneut zu versuchen. Daraufhin bemerkte die Frau den Betrugsversuch. Ein Strafverfahren wurde bei der PI Donauwörth aufgenommen. (AZ)

