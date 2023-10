Frau will Klamotten im Kinderwagen stehlen

Eine Mutter mit fünf Kindern steckt Kleidungsstücke in den Kinderwagen und versucht damit, unauffällig den Laden zu verlassen.

Ein versuchter Ladendiebstahl ist am Montag in Donauwörth rechtzeitig bemerkt worden. Wie die Polizei mitteilt, befand sich gegen 11.30 Uhr eine 38-jährige Frau mit ihren fünf Kindern in einem Geschäft in der Artur-Proeller-Straße. In ihrem Kinderwagen versteckte die Frau Kinderbekleidung im Wert von 21 Euro und schob diesen durch den Kassenbereich. Eine Beschäftigte bemerkte den Diebstahl und stoppte die Tatverdächtige bis zum Eintreffen einer verständigten Polizeistreife. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige auf. (AZ)