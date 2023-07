Frau verursacht Fahrradunfall mit zwei Kleinkindern

Wegen eines Fahrfehlers stürzte eine 23-Jährgie mit ihrem E-Bike in Donauwörth. Im Lastenkorb hatte sie zwei kleine Kinder dabei.

Glück im Unglück: Eine 23-Jährige hat am Donnerstagnachmittag einen Unfall mit ihrem E-Bike verursacht, in dessen Lastenkorb sie zwei kleine Kinder dabei hatte. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 15.40 Uhr mit dem E-Bike auf der Industriestraße in Donauwörth unterwegs, als sie aufgrund eines Fahrfehlers stürzte. In ihrem Lastenkorb saßen ein dreijähriges und ein einjähriges Kind, die glücklicherweise beide nicht verletzt wurden, wie ein hinzugerufener Notarzt feststellte. Die Frau selbst wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. (AZ)