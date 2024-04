Donauwörth

Frau verwechselt Pedale und gibt versehentlich Gas

Zwei Fahrzeuge prallen in Donauwörth zusammen. An beiden entsteht Totalschaden. Was passiert ist.

Vorfahrt missachtet in Donauwörth: Am Samstag gegen 23 Uhr befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Auto die Offizial-Schmid-Straße und wollte in die Bahnhofstraße einbiegen. Wie die Polizei mitteilt, war zur selben Zeit eine 41-Jährige mit ihrem Fahrzeug in der Bahnhofstraße aus Richtung Donaumeile kommend unterwegs. An der dortigen Einmündung galt für die 20-Jährige „Vorfahrt gewähren!“. Sie versuchte noch abzubremsen, verwechselte allerdings die Pedale und gab Gas. Daher kam es zum Zusammenstoß beider Wagen. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand Totalschaden. Auch das andere Auto wurde beschädigt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die 41-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei Donauwörth leitete ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)

