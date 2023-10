Frau wird in Donauwörth gewalttätig gegen Sicherheitsdienst

Eine Frau hat in Donauwörth von Montag auf Dienstagnacht einen Sicherheitsdienstmitarbeiter geschlagen. Dabei war sie stark alkoholisiert.

Eine Frau ist in der Nacht von Montag auf Dienstag gewalttätig in Donauwörth in Erscheinung getreten und hat dabei einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts geschlagen. Um 2 Uhr nachts randalierte die 35-Jährige laut Polizei lautstark in einer Unterkunft in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße. Als ein 23-jähriger Sicherheitsdienstmitarbeiter vor Ort die Frau beruhigen wollte, gab ihm diese eine Ohrfeige und griff ihm in den Schritt. Auf diesen Angriff hin rückte eine Streife der Polizei an. Die 35-Jährige wurde wegen des Verdachts auf vorsätzliche Körperverletzung sowie Beleidigung angezeigt. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über 2,2 Promille. (AZ)