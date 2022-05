In drei Wochen eröffnet das Freibad Donauwörth – ein Baustellenbesuch

Plus Am 4. Juni, pünktlich zu Beginn der Pfingstferien, wird das Donauwörther Freibad öffnen. Ganz fertig sind die Arbeiten dann noch nicht. Ein Baustellenbesuch.

Das Wasser blubbert schon im Wasserstrudel, große Flächen mit frisch verlegtem Rollrasen warten auf Sonnenanbeter und drei brandneue Rutschen auf mutige Wasserratten: Die Baustelle im Donauwörther Freibad scheint auf der Zielgeraden. Wer jetzt - drei Wochen vor dem am Donnerstag verkündeten Eröffnungstermin am 4. Juni - einen Rundgang über das Gelände macht, lässt sich überzeugen: Ja, das Donauwörther Freibad wird 2022 wieder geöffnet.