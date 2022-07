Donauwörth

06:30 Uhr

Freibad Donauwörth erwartet Tausende Badegäste in den kommenden Tagen

Plus Die Temperaturen klettern, die Sonne brennt. Im frisch sanierten Freibad auf dem Donauwörther Schellenberg bereitet man sich auf einen Besucheransturm vor.

Von Thomas Hilgendorf

Hundstage nennt man sie. Oder eben auch schlicht: brütend heiße Tage mit Rekordtemperaturen. Wen zieht es da nicht an einen kühlen See oder, unbestritten die Nummer eins beim Besucherinteresse in der Region, ins frisch sanierte und umgebaute Donauwörther Freibad auf dem Schellenberg. Hier dürfte in den kommenden heißen Tagen ein regelrechter Ansturm zu erwarten sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen