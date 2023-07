Freibad-Feier: Elternkritik wegen Eröffnungs-Festakt

Plus Die Stadt Donauwörth sieht sich mit der Kritik von Eltern konfrontiert, deren Kinder bei dem Festakt zum Feier-Wochenend aufgetreten sind. Was dahinter steckt.

Kräftig gefeiert wurde am Wochenende auf dem Donauwörther Schellenberg - der Freibad-Geburtstag sollte mit einem Festakt im kleineren Rahmen mit Mitgliedern des Stadtrates und der Verwaltung eröffnet werden. Hieran hatte sich bereits im Vorfeld mitunter Kritik seitens einiger Eltern entzündet, deren Kinder vor jenem Kreis von gut 30 Personen als musikalische Umrahmung auftreten sollten. Der Grund: Die Eltern oder Großeltern sollten die Kinder zwar zu dem Eröffnungsakt bringen - aber bis zum Ende der Eröffnung selbst draußen warten.

"Die geladenen Gäste sollten im kleinsten Kreis die Aufführung ungestört alleine genießen können", beschreibt ein Vater die ursprüngliche Planung. Die Sprecherin der Stadt Donauwörth, Kathrin Stadlmayr, bestätigt, dass es vor der großen Eröffnung der Feierlichkeiten mit freiem Eintritt zunächst einen Festakt "mit geladenen Gästen" geben sollte; die Eltern waren dabei nicht als Publikum vorgesehen gewesen. Am Vortag habe man sich aber nach einigem "Hin und Her" auf Hinweise von Erziehungsberechtigten hin, dazu entschlossen, die Eltern doch mit hineinzulassen.