Donauwörth

12:00 Uhr

Freibad in der Parkstadt: Heuer keine große Party zur Eröffnung

Plus Bei der Bürgerversammlung in der Parkstadt nennt Oberbürgermeister Jürgen Sorré wichtige Zeitpläne für Großprojekte in der Stadt. Einige werden bald fertig sein.

Von Thomas Hilgendorf

Corona steht irgendwie noch im Raum. Die Zeit der großen, geselligen Versammlungen scheint jedenfalls noch nicht wieder angebrochen zu sein, auch wenn jetzt wieder einiges möglich ist: Zur Bürgerversammlung in der Parkstadt kamen am Mittwochabend nur gut 40 Zuhörerinnen und Zuhörer in den Deutschmeister - obwohl die Themenpalette, die Oberbürgermeister Jürgen Sorré aufzeigte, durchaus beachtlich war. Zudem: Die Parkstadt steht im Mittelpunkt vieler laufender Großprojekte in Donauwörth.

