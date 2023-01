Donauwörth

06:00 Uhr

Freie Schule: Wann kommt der Umzug nach Donauwörth?

Im Bereich des Wörnitz Centers an der Sallingerstraße in Donauwörth soll die neue Heimat der Freien Schule Lech-Donau entstehen, die aktuell noch in Lauterbach angesiedelt ist.

Plus Seit mehr als drei Jahren ist klar: Die Freie Schule Lech-Donau will von Lauterbach nach Donauwörth umziehen. Wie es darum steht und wann der Wechsel erfolgt.

Eigentlich sollte ja alles viel schneller gehen – aber bei so einem großen Projekt wie dem Umzug einer kompletten Schule, ist eine Punktlandung manchmal dann doch eher illusorisch. Zumal dann, wenn ein vormaliger gräulicher Gewerbebau komplett umfunktioniert werden soll in ein nettes, heimeliges Gebäude, in dem sich Kinder und Jugendliche auch wohlfühlen. Die Freie Schule Lech-Donau ist bislang in Lauterbach (Kreis Dillingen) beheimatet – allerdings steht der Standortwechsel nach Donauwörth oben auf der Agenda. Nur: Wann wird er stattfinden?

