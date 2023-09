Donauwörth

06:00 Uhr

Freiflächen-PV wird auch in Donauwörth heiß diskutiert

Plus Die Debatte um Photovoltaik auf landwirtschaftlichen Flächen sorgte andernorts schon für Bürgerentscheide. In Donauwörth sind die Anlagen ebenfalls umstritten.

Die Sonne genießt einen schier unschlagbaren Ruf als unerschöpfliche Energiequelle - vorausgesetzt natürlich, sie scheint. Angesichts steigender Stromkosten und wegen der Verknappung endlicher Energiequellen wie Kohle, Kernkraft und Gas gelten Photovoltaikanlagen als zukunftsweisend. Nicht nur auf Hausdächern sind sie in der Region mittlerweile gang und gäbe, auch als Freiflächen-Anlagen stehen sie des Öfteren zur Abstimmung in den Kommunalparlamenten. Ganz ohne Diskussionen verlaufen jene Voten unterdessen in der Regel nicht - denn es gibt, so paradox das vielleicht klingen mag, auch Schattenseiten beim Sonnenstrom.

In Donauwörth standen am Donnerstagabend im Stadtrat gleich zwei Freiflächenanlagen auf der Agenda. Bei der Ersten ging es um ein Grundstück in Riedlingen, westlich der Reitlingerstraße. Auf seinem Grund und Boden (auf 16.000 Quadratmetern) möchte ein Investor aus Donauwörth hier PV installieren. Die Anfrage war bereits Ende Juli in einer Ratssitzung behandelt worden - der Antrag ging aber zurück, mit der Bitte an den Investor, sich doch zu überlegen, ob es ihm möglich wäre, eine sogenannte "Agri-PV-Anlage" zu errichten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

