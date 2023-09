Freilaufender Schäferhund beißt Spaziergänger in Donauwörth

Ein Schäferhund läuft in Donauwörth frei herum. Dann springt das Tier einen Spaziergänger an. Der Halter muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

In der Donauwörther Parkstadt hat am frühen Donnerstagmorgen ein unbeaufsichtigter Schäferhund einen Spaziergänger angefallen. Das Tier war laut Polizei offenbar in der Nacht über einen hohen Zaun gesprungen und ausgebüxt. Wie genau der Hund entkommen konnte, muss noch geklärt werden.

Als ein 44-Jähriger am Donnerstag gegen 5.40 Uhr mit seinem Hund spazieren ging, ging das frei laufende Tier aggressiv auf den Mann zu. Daraufhin nahm der Spaziergänger seinen Hund auf dem Arm. Der Schäferhund sprang den 44-Jährigen an und biss ihm leicht in den rechten Oberschenkel. Der Mann erlitt einen stärkeren Bluterguss und begab sich zur Versorgung ins Krankenhaus nach Donauwörth.

Wie die Polizei ermittelte, ging der Schäferhund eigenständig zu seiner Wohnadresse zurück. Dort trafen die Beamten die 51-jährige Halterin des Hundes an. Diese erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)

