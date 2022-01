Donauwörth

Freilichtbühne Donauwörth: Warum das "Urmel" zu besonderen Ehren kommt

Plus Die Bauernbühne Auchsesheim sagt ihre Osteraufführung ab. Aber es gibt auch eine gute Nachricht: Heuer soll es wieder Freilichttheater am Mangoldfelsen geben.

Von Barbara Würmseher

Corona-Auflagen, Corona-Einschränkungen, coronabedingte Absagen: In den Kulturstätten stagniert seit Monaten erneut der Betrieb - eine Situation, die diesseits wie jenseits der Bühnen Resignation aufkommen lässt. Künstler wie Publikum sind frustriert. Das Leben wird still und trist ohne Theater, Musical, Konzerte, Ausstellungen und mehr. Einmal mehr unterstreicht jetzt die Absage der Bauernbühne Auchsesheim diese Lage abseits der Normalität. Denn auch heuer wieder wird es - zum zweiten Mal in Folge - kein Osterstück geben. Sowohl Proben, als auch Aufführungen im Saal erfordern zu viel Logistik und unterliegen zu vielen Restriktionen. Vorsitzender Andreas Schiffelholz zuckt bedauernd mit den Schultern ob dieser für Spieler und Fans betrüblichen Neuigkeit.





