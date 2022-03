Freistaat fördert Airbus Helicopters in Donauwörth mit Millionen

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger übergibt in Donauwörth Förderbescheide über 11,6 Millionen Euro. Wofür das Geld verwendet werden soll.

Die Firma Airbus Helicopters arbeitet ständig daran,die Produktionsprozesse und die Wartungskonzepte zu verbessern sowie die Hubschrauber mit neuen Technologien sparsamer und leiser zu machen. Der Freistaat Bayern fördert die Forschung, die das Unternehmen mit Sitz in Donauwörth betreibt, nun mit einer Summe von rund 11,6 Millionen Euro.

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger besuchte am Montag das Werk in der Großen Kreisstadt, um an Wolfgang Schoder, Geschäftsführer von Airbus Helicopters Deutschland, die Förderbescheide zu überreichen. Aiwanger wird in einer Pressemitteilung mit folgenden Worten zitiert: "Wir sichern mit der Förderung den Produktionsstandort Donauwörth und die Arbeitsplätze im nordschwäbischen Raum zwischen Augsburg und Nördlingen."

Airbus in Donauwörth will Durchlaufzeiten in der Fertigung verkürzen und die Simulation bei der Entwicklung verstärken

Das Geld fließt aus dem Bayerischen Luftfahrtforschungsprogramm. Offiziell sind es 4,8 Millionen Euro für "digitale Anwendungen in Design und Betrieb des Helikopters" sowie 6,8 Millionen Euro für die "Architektur eines mittelschweren Helikopters". Es handle sich um "Zukunftstechnologien im Hubschrauberbau". Dem Vernehmen nach geht es um kein konkretes Modell, sondern beispielsweise um kürzere Durchlaufzeiten in der Fertigung, verbesserte Wartungskonzepte und einen höheren Anteil an Simulation bei der Entwicklung. Die Vision seien Helikopter, die leiser und sparsamer fliegen.

Aiwanger weiter: "In den nächsten Jahren wird es darum gehen, die Luftfahrt auf klimanneutrale Kraftstoffe und hybride Antriebskonzepte umzustellen." Dabei werde der Freistaat die Industrie an den Luftfahrtstandorten "begleiten". In Donauwörth sind bei Airbus Helicopters rund 6500 Menschen beschäftigt. (AZ)