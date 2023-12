Donauwörth

Die Friedensapotheke in Donauwörth schließt: Das sind die Gründe

Susanne Just-Betz ist die Inhaberin der Friedensapotheke in der Bahnhofsstraße 6. In der Hand hält sie kleine Abschiedszettel, die sie an ihre Kundschaft verteilt.

Plus Am 30. Dezember schließt die Friedensapotheke. Die Gründe sind ähnlich wie in anderen Geschäften, die Besitzerin sieht das Ende aber nicht so tragisch.

Von Helen Geyer

Da waren's nur noch vier: Eine weitere Apotheke in Donauwörth wird ihr Geschäft zum Ende des Jahres aufgeben. Die Entscheidung der Inhaberin reiht sich ein in eine schier nicht enden wollende Episode von Schließungen von Läden in der Großen Kreisstadt. Die Gründe für die Geschäftsaufgabe sind vielfältig, dennoch ist die Besitzerin nicht allzu betrübt über die Entscheidung.

Susanne Just-Betz ist die Inhaberin der Friedensapotheke in der Bahnhofstraße 6 in Donauwörth, neben dem Kaufhaus Woha. Ihr ist die Entscheidung nicht leicht gefallen, sie sieht die Entwicklung der Apotheken in der Großen Kreisstadt aber rational. Am 30. Dezember ist der letzte Tag des Geschäfts, das bereits seit 1934 geöffnet hatte. Die Apothekerin übernahm es 1992 von ihrem Vater.

