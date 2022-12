Führerscheinneuling rammt geparktes Auto und flüchtet

In der Donauwörther Parkstadt hat sich ein 18-Jähriger nach einem Unfall aus dem Staub gemacht. Doch es gab einen Zeugen – der rief die Polizei.

Die Polizei Donauwörth hat eine Unfallflucht, die sich am Zweiten Weihnachtsfeiertag ereignet hat, schnell geklärt: Ein aufmerksamer Anwohner hatte am Montagabend gegen 18 Uhr in der Buchenstraße beobachtet, wie ein Autofahrer mit seinem SUV gegen einen geparkten BMW prallte und sich dessen Fahrer nach dem Anprall ohne anzuhalten entfernte. An dem angefahrenen Wagen wurden die Beifahrertüre sowie der rechte Außenspiegel beschädigt. Die insgesamte Schadenshöhe liegt laut Polizei bei etwa 2000 Euro.

Der Zeuge verständigte die Polizei, die den Unfallflüchtigen dann auch stellen konnte. Es handelt sich um einen 18-jährigen Führerscheinneuling. Er gab an, vom Unfall nichts mitbekommen zu haben. Er wurde wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle angezeigt. Die juristische Bewertung obliegt nun der zuständigen Staatsanwaltschaft. Zudem sorgten die Beamten für einen Personalienaustausch mit der 27-jährigen Geschädigten. (AZ)