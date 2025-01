Führungswechsel beim Freundeskreis der Realschule

Im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung des Freundeskreises der Realschule Rain wurden Neuwahlen für den Vorstand durchgeführt. Nach zehn Jahren engagierter Arbeit trat die bisherige Vorsitzende, Claudia Marb, nicht mehr zur Wiederwahl an. Ihr Nachfolger wurde Stefan Lehmeier, der nun die Leitung des Vereins übernimmt. Er dankte seiner Vorgängerin und erkannte ihren großen Verdienst um die Schule und den Förderverein an. Ein weiterer Wechsel fand im Amt des Kassiers statt. Nach nicht weniger als 20 Jahren Tätigkeit gab Ludwig Straubinger bekannt, dass er das Amt nicht länger fortführen werde. Ihm wurde aus dem Kreis der gesamten Mitgliedschaft für seine stets zuverlässige und einwandfreie Kassenführung gedankt. Mit Kathrin Mitterleitner konnte eine neue Schatzmeisterin gewonnen werden, die das verantwortungsvolle Amt nun ausübt. Der Freundeskreis der Realschule Rain spielt eine wichtige Rolle in der Unterstützung der Schule sowohl ideell als auch finanziell. Durch gezielte Aktionen und Projekte fördert der Verein nicht nur die Bildungseinrichtung, sondern auch den Austausch zwischen Schule und Wirtschaft. Insbesondere wird der Kontakt zu ehemaligen Lehrern und Schülern gepflegt, was den Verein zu einem lebendigen Netzwerk innerhalb der Schulgemeinschaft macht. Die Neuwahlen markieren einen wichtigen Schritt für den Freundeskreis, der auch unter neuer Leitung weiterhin erfolgreich die Verbindung zwischen der Realschule Rain, ihren ehemaligen Mitgliedern und der regionalen Wirtschaft stärken wird. Die Mitglieder zeigten sich zufrieden mit den neuen Führungskräften und sind gespannt auf die zukünftige Ausrichtung des Vereins.

