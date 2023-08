Fünf junge Männer steigen in alte Donauwörther Tennishalle ein

Am Sonntagabend stiegen fünf junge Männer in die alte Donauwörther Tennishalle ein. Da sie den Einbruchsalarm auslösten, erwischte sie kurz darauf die Polizei.

Am Sonntagabend sind fünf junge Männer dabei erwischt worden, wie sie in die alte Donauwörther Tennishalle eingestiegen sind. Gegen 22.48 Uhr sind die Männer im Alter von 18, 19 und 22 Jahren sowie zwei weitere 23-Jährige gemeinschaftlich in die ehemalige Tennishalle in der Zirgesheimer Straße eingestiegen und lösten dabei den Einbruchsalarm aus.

Mehrere Streifen fahren sofort zur Halle

Mehrere Streifen der Polizei eilten zu dem Gelände. Auf frischer Tat konnten dabei fünf Männer aus dem Lechgebiet des Landkreises angetroffen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden keine Gegenstände aus den Räumlichkeiten entwendet. Die Beamten zeigten sämtliche Mitglieder des Quintetts wegen Verdachts auf Hausfriedensbruch an. (AZ)