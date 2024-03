Donauwörth

Für das Selbstbestimmungsrecht: "Geschichte wiederholt sich nicht von selbst"

Plus Auf der Gedenkfeier zum Tag des Selbstbestimmungsrechts wird der Sudetendeutschen gedacht. MdL Fackler spricht in Donauwörth über Mut und Verständigung.

Von Beate Schwab

Am Sonntag fand am Gedenkstein in der Promenade in Donauwörth eine öffentliche Gedenkfeier zum „Tag des Selbstbestimmungsrechts“ statt. MdL Wolfgang Fackler hatte die Veranstaltung gemeinsam mit Martin Hofmann organisiert, um „die stete Erinnerung an das Schicksal der Vertriebenen aufrechtzuerhalten“. Alljährlich wird am 4. März der Sudetendeutschen gedacht, die an eben jenem Tag 1919 in der Tschechoslowakei bei friedlichen Demonstrationen für die Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts getötet wurden.

„Die Geschichte muss lebendig erhalten werden“, so Fackler, Bürgerbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung, bei der Begrüßung der zahlreichen Gäste. Oft werde gefragt, was die Politik gegen Geschichtsvergessenheit unternehme, deshalb sei ihm die Tradition der Erinnerung an die Vorenthaltung des Selbstbestimmungsrechts der Sudetendeutschen so wichtig. Er erinnerte an Erwin Hofmann, den im vergangenen Jahr verstorbenen langjährigen Obmann der Sudetendeutschen Volksgruppe Donauwörth und Donau-Ries, dem das Gedenken am 4. März immer ein besonderes Anliegen gewesen sei. Erstmals werde nun von der Nachfolgegeneration diese Tradition fortgeführt, wie auch Martin Hofmann, Sohn von Erwin Hofmann, in seinem Grußwort betonte.

