Für was sind die neuen bunten Ringe in Donauwörth?

Seltsam anmutende blau-gelbe Ringe befinden sich seit Kurzem an einigen Laternenpfosten in Donauwörth. Wofür sie eigentlich gedacht sind.

Seit einigen Tagen hängen merkwürdige bunte Ringe im Donauwörther Stadtgebiet. Angebracht sind sie - passend zu den Stadtfarben in Gelb und Blau gehalten - meist an Laternen- oder Schilderpfosten. Es handelt sich dabei um sogenannte Pfandringe - sie sollen die Suche nach leergut für Pfandflaschensammler einfacher und damit etwas würdiger gestalten, sodass nicht mehr in den Müllbehältern gewühlt werden muss.

Initiiert wurden die Pfandringe von der Stadtratsfraktion Aktive Liste/Junge Bürger, die den entsprechenden Antrag im Rat gestellt hatte. Die Ringe sind jetzt an insgesamt zehn Standorten im Donauwörther Stadtgebiet angebracht worden.

