Fußgängerin wird in Donauwörth von Auto angefahren

Eine 41-Jährige bleibt nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Donauwörth glücklicherweise unverletzt. Ihr Unfallgegner wird von der Polizei verwarnt.

Ein 59-jähriger Autofahrer aus einer Juragemeinde hat am Mittwoch, um 13.20 Uhr, auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in der Artur-Proeller-Straße in Donauwörth eine 41-jährige Fußgängerin angefahren. Der Fahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß, ohne anzuhalten, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Die Frau verständigte die Polizei, machte jedoch weder eine Verletzung noch einen Sachschaden geltend. Der 59-Jährige wurde von den aufnehmenden Beamten kontaktiert und mündlich verwarnt. (AZ)

