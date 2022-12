Fußgängerin wird von Auto in Donauwörth erfasst

Ein Autofahrer übersah am Freitagnachmittag eine Fußgängerin in Donauwörth. Sie musste anschließend ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Eine Fußgängerin ist am Freitag von einem Auto in Donauwörth erfasst worden und hat sich dabei verletzt. Um 14.58 Uhr übersah ein 55-jähriger Autofahrer in der Gartenstraße in Donauwörth eine 53-jährige Fußgängerin aus Donauwörth, die die Fahrbahn überqueren wollte. Obwohl der Autofahrer noch eine Notbremsung ausführte, konnte ein Zusammenprall nicht mehr verhindert werden. Die Fußgängerin wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand kein Schaden. Es wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet, um den Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung zu prüfen. Auch ein Fehlverhalten der Fußgängerin wird geprüft. (AZ)