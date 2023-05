Donauwörth

06:00 Uhr

Gabriele Walter: Die Schriftstellerin von nebenan

Die Autorin Gabriele Walter inmitten ihrer Bücher. Die Nördlingerin ist per Zufall zum Schreiben gekommen und hat es inzwischen auf zehn veröffentlichte Bücher gebracht.

Plus Liebesromane, Fantasy, Thriller – die Nördlingerin legt sich auf kein Genre fest. Am 3. Juni kommt sie nach Donauwörth und liest aus ihren Werken.

Von Petra Plaum Artikel anhören Shape

Am Anfang eines Gabriele-Walter-Romans findet die Leserschaft oft viel Beneidenswertes: schöne, kluge und wohlhabende Hauptpersonen, gesegnet mit Talent und umgeben von Liebe. Aber dann passiert etwas. Überraschend, verwirrend, zerstörend. Die Leserin, der Leser ist gebannt und fragt sich nun ohne Neid: Wie kann man das überstehen?

Kein Zweifel, Gabriele Walter kennt das Leben mit allen Höhen und Tiefen. Sie selbst, 1954 in Schwäbisch Hall geboren, fand in der Liebe früh ihr Glück und ist seit 49 Jahren verheiratet. Nach der Erziehung dreier Söhne und vielen Jahren als Einzelhandelskauffrau, Ausbilderin und Seminarleiterin durfte sie Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten kennenlernen und Erfahrungen sammeln, die sich in ihren Geschichten widerspiegeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen