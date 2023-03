Gänsehaut-Konzert zum Finale des Notenkessels

Plus Der Nördlinger Gospelchor "sing@life" und Kirchenmusikdirektor Udo Knauer haben bei ihrem Auftritt in der Donauwörther Christuskirche sowohl leise als auch fetzige Töne im Programm.

Leise Töne sind eindeutig ihre Stärke. Jazzige Akkorde sind sehr gut ausbalanciert. Da bekommt der Zuhörer Gänsehaut. Das Abschlusskonzert im Donauwörther Notenkessel wurde unter anderem vom Gospelchor "sing@life" aus Nördlingen gestaltet. Fetzig können die Akteure allerdings genauso gut wie dezent, zumal dann, wenn ihr Chorleiter zugleich als Pianist kräftig in die Tasten greift. Und das tut Kirchenmusikdirektor (KDM) Udo Knauer bisweilen. Dabei passt er sich perfekt dem Chor an. Wunderbar klare Solostimmen runden zudem die Klangvielfalt und die Bandbreite des Programms ab.

Orientalisch steigt die Band H2F mit ihrem ersten Instrumentalstück ein. Ein Trommelpuls und ein Sopransaxofon. Ist es "der Bolero" von Ravel? Nein, ist es nicht. Auch wenn dieser Verdacht sekundenlang so scheint. Es ist skandinavischer Jazz, das Lieblingsmetier der drei Bandmusiker Thomas Höpfner, Christoph Heinrich und Bernd Fischer und heißt "Brother Wind March" vom Komponisten Jan Garbarek.