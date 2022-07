Gärtner in Donauwörth stürzt in Schere und verletzt sich

In Donauwörth hat sich ein Gärtner verletzt. Er fällt bei dem Arbeitsunfall in eine Elektroschere.

Bei einem Arbeitsunfall in Donauwörth hat sich ein Gärtner verletzt. Wie die Polizei meldet, schnitt der 25-Jährige eine Hecke auf einem Grundstück in der Friedrich-Ebert-Straße. Der junge Mann stolperte dabei und stürzte in die Elektroschere. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Dort stellt sich heraus, dass die Wunden nicht so schwerwiegend sind wie zunächst befürchtet. Die Polizei informierte routinemäßig die zuständige Berufsgenossenschaft. (AZ)