Donauwörth

vor 1 Min.

Gärtnern für alle: In Donauwörth gibt es bald einen Bio-Stadtacker

Plus Urbaner Gartenbau ist in Großstädten angesagt. Jetzt startet auch Donauwörth ein Projekt, bei dem jedermann sein Stück Land beackern kann. So funktioniert es.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Bei Minustemperaturen und Schnee fällt es zugegeben etwas schwer, sich vorzustellen, dass auf dieser Wiese direkt am Wörnitzdamm in Donauwörth in nur wenigen Monaten ein kleiner Stadtacker entstehen soll. Doch die zehn Parzellen sind schon abgesteckt. Ein rot-weißes Band zeigt die Beete, in denen bald Tomaten, Kürbisse, Erdbeeren und Radieschen gesät und wachsen werden. Urbaner Gartenbau ist in Großstädten längst ein Trend, der Menschen begeistert. Jetzt wird ein solches Projekt erstmals auch in Donauwörth umgesetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen